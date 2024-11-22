بالفيديو - موجة جديدة من "الاتصالات التهديدية" في بيروت

تلقى سكان عدد من المناطق في بيروت وضواحيها لاسيما "برج أبي حيدر، بسطه، رأس النبع، بشامون، حي الزهور، شويفات، جبيل، الشياح، فرن الشباك، مار روكز، جونية، ودكوانة"، إتصالات تنذرهم بضرورة الإخلاء الفوري.

ويستمر البحث للتأكد من خلفيات هذه التحذيرات ودقتها، وسط حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين.

وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع ضرورة إبلاغ القوى المعنية، فور تلقي أي إتصال مشبوه أو تحذيرات غير رسمية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من صحة المعلومات.

