بالفيديو - كاميرا الجديد توثق لحظة انهيار مبنى في الشياح إثر غارة إٍسرائيلية

كاميرا الجديد توثق لحظة انهيار مبنى في الشياح إثر غارة إٍسرائيلية pic.twitter.com/YhCL4WIJYv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 22, 2024
كاميرا الجديد توثق لحظة انهيار مبنى في الشياح إثر غارة إٍسرائيلية pic.twitter.com/YhCL4WIJYv
افادت مصادر الجديد ان مصرف لبنان سيمدّد الإجراءات الاستثنائية في التعميمين 166 و158 والتي تقضي بمضاعفة سحوبات المودعين مرّتين مطلع الشهر المقبل.
إستقبل السفير السعودي وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة التجدد النيابية،التي ضمت النواب: فؤاد مخزومي،أشرف ريفي،ميشال معوض.