بالفيديو - من زاوية أخرى ... الصاروخ الذي استهدف مبنى الشياح منذ قليل

من زاوية أخرى ... لحظة استهداف مبنى الشياح بغارة اسرائيلية منذ قليل pic.twitter.com/ztAoRKPuY5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 22, 2024
من زاوية أخرى ... لحظة استهداف مبنى الشياح بغارة اسرائيلية منذ قليل pic.twitter.com/ztAoRKPuY5
افادت مصادر الجديد ان مصرف لبنان سيمدّد الإجراءات الاستثنائية في التعميمين 166 و158 والتي تقضي بمضاعفة سحوبات المودعين مرّتين مطلع الشهر المقبل.
إستقبل السفير السعودي وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة التجدد النيابية،التي ضمت النواب: فؤاد مخزومي،أشرف ريفي،ميشال معوض.