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محليات

الخارجية اللبنانية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة

2024-11-22 | 07:26
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الخارجية اللبنانية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة
الخارجية اللبنانية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية.
ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى. 
لذلك تؤكد الوزارة ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي."
الخارجية اللبنانية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة

محليات

الخارجية اللبنانية

نتنياهو

غالانت

الجنائية الدولية

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