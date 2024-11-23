بالصوّر: تهديد إسرائيلي أول هذا اليوم

أصدر جيش العدو الإسرائيلي تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية، صباح السبت، وتحديداً منطقتي: الحدث وشويفات العمروسية



