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محليات

جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية

2024-11-24 | 08:07
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جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية
جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية
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جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية

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