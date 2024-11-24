بالصوّر: تهديد إسرئيلي لسكّان الضاحية

عاجل
حسين أيوب لـ #الجديد: الاميركي هو من طلب وجود فرنسا في لجنة المراقبة
حسين أيوب لـ #الجديد: الاميركي هو من طلب وجود فرنسا في لجنة المراقبة
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
حسين أيوب لـ #الجديد: هوكستين تواصل مع إدارة بايدن وترامب قبيل مجيئه إلى بيروت وتبلّغ بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان
حسين أيوب لـ #الجديد: هوكستين تواصل مع إدارة بايدن وترامب قبيل مجيئه إلى بيروت وتبلّغ بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان
مراسلة الجديد: إتفاق وقف اطلاق النار أصبح شبه مكتمل وإعلانه ربما خلال أيام أو أسبوعين كأقصى حد
مراسلة الجديد: إتفاق وقف اطلاق النار أصبح شبه مكتمل وإعلانه ربما خلال أيام أو أسبوعين كأقصى حد
مراسلة الجديد: لا تأكيد على زيارة هوكستين الثلاثاء لباريس
مراسلة الجديد: لا تأكيد على زيارة هوكستين الثلاثاء لباريس
مراسلة الجديد جوزيفين ديب: خبر إكسيوس عن إنسحاب هوكستين من الوساطة غير صحيح
مراسلة الجديد جوزيفين ديب: خبر إكسيوس عن إنسحاب هوكستين من الوساطة غير صحيح
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:04
بالفيديو - الغارة "التحذيرية" قبل قصف الضاحية.. ماذا نعرف عن roof knock؟
06:24
فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة
05:34
فيديو - إسرائيل تستهدف حاجزاً للجيش اللبناني في العامرية
04:38
فيديو - مراسلة الجديد تعاين مكان المجزرة في شمسطار البقاعية
01:42
نداء عاجل من بلدية برج البراجنة: لا تقتربوا من المناطق المعرّضة للإستهداف
محليات
بالصوّر: تهديد إسرئيلي لسكّان الضاحية
2024-11-24 | 08:47
A-
A+
بالصوّر: تهديد إسرئيلي لسكّان الضاحية
وجه جيش العدو الإسرائيلي تهديداً إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في الحدث وبرج البراجنة بضرورة الإخلاء فورا.
وإليكم صور الخرائط:
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية تستهدف محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية
جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 30 صاروخاً من لبنان على منطقتي الجليل الأعلى والغربي وجرى إعتراض بعضها
بالصوّر: تهديد إسرئيلي لسكّان الضاحية
محليات
الجيش الإسرائيلي
لبنان
الضاحية الجنوبية
الحدث
برج البراحنة
العودة الى الأعلى
العدو يهدّد سكان قرى وبلدات جنوبية
حزب الله: إستهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا للمرّة الخامسة بقذائف المدفعية
اقرأ ايضا في محليات
14:51
حسين أيوب لـ #الجديد: الاميركي هو من طلب وجود فرنسا في لجنة المراقبة
14:51
حسين أيوب لـ #الجديد: الاميركي هو من طلب وجود فرنسا في لجنة المراقبة
14:49
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
14:49
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
14:46
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
14:46
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
يحدث الآن
خاص الجديد
14:49
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
محليات
14:46
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
خاص الجديد
14:43
حسين أيوب لـ #الجديد: هوكستين تواصل مع إدارة بايدن وترامب قبيل مجيئه إلى بيروت وتبلّغ بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:49
حسين أيوب لـ #الجديد: الإسرائيلي حمّل فرنسا مسؤولية إصدار مذكرتي إعتقال بحق غالانت ونتنياهو من الجنائية الدولية
2024-11-22
رئيس فريق العمل الأميركي من أجل لبنان أدوارد غابريال لـ الجديد: هناك اتفاق على العديد من التفاصيل بين لبنان وأميركا وإسرائيل والأجواء إيجابية
2024-11-13
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: نتنياهو ما يزال منخرطاً مع إدارة بايدن بشأن عملية وقف إطلاق النار في لبنان
2024-11-17
حسين أيوب لـ وهلق شو: في لبنان نريد وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وهذا ما أبلغ عنه الرئيس بري واضعاً نفسه تحت سقف الـ 1701 دون زيادة أو نقصان
14:46
وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا
2024-11-09
رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال لـ الجديد: هناك إشارات إيجابية بشأن وقف إطلاق النار وهوكستين يتواصل مع الطرفين ولكن الأمر يتوقف على نتنياهو
بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 24-11-2024
04:49
إستهداف إسرائيليّ يطال حاجزاً للجيش اللبناني بين صور والناقورة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
04:38
فيديو - مراسلة الجديد تعاين مكان المجزرة في شمسطار البقاعية
04:13
وجدي العريضي للجديد: مسلسل الاغتيالات مستمر و ستبقى الامور على ما هي عليه الى ان يستلم ترامب السلطة
04:11
الجديد من مكان المجزرة في شمسطار
15:43
بعد عودة هوكستين الى واشنطن .. جوزفين ديب تنقل آخر المستجدات حول وقف اطلاق النار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:26
ما حقيقة "بيروت ستهتز اليوم"؟
محليات
08:26
ما حقيقة "بيروت ستهتز اليوم"؟
عربي و دولي
12:35
معاريف: إسرائيل قد تقصف مبنى مجلس النواب اللبناني
عربي و دولي
12:35
معاريف: إسرائيل قد تقصف مبنى مجلس النواب اللبناني
عربي و دولي
12:10
باحث إسرائيلي يلوّح الى إمكانية مهاجمة منشآت الدولة اللبنانية
عربي و دولي
12:10
باحث إسرائيلي يلوّح الى إمكانية مهاجمة منشآت الدولة اللبنانية
محليات
01:42
نداء عاجل من بلدية برج البراجنة: لا تقتربوا من المناطق المعرّضة للإستهداف
محليات
01:42
نداء عاجل من بلدية برج البراجنة: لا تقتربوا من المناطق المعرّضة للإستهداف
عربي و دولي
16:31
داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية
عربي و دولي
16:31
داخلية الإمارات تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية
محليات
15:43
بعد عودة هوكستين الى واشنطن .. جوزفين ديب تنقل آخر المستجدات حول وقف اطلاق النار
محليات
15:43
بعد عودة هوكستين الى واشنطن .. جوزفين ديب تنقل آخر المستجدات حول وقف اطلاق النار
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024