حزب الله يعلن استهداف دبابتي ميركافا وتجمعاً للجيش الإسرائيلي

قال حزب الله في بيان: "إستهدفنا دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح"

وأضاف في بيان آخر: "استهدفنا دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه وذلك عند محاولتها التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح"

كما أعلن "استهداف تجمعًا لقوّات جيش العدو عند مثلّث دير ميماس - كفركلا بصليةٍ صاروخية"

