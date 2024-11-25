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بالفيديو- بعد موجة الغارات على الضاحية الجنوبية أمس ... عدسة "الجديد" ترصد الدمار في الطيونة
2024-11-25 | 02:36
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بالفيديو- بعد موجة الغارات على الضاحية الجنوبية أمس ... عدسة "الجديد" ترصد الدمار في الطيونة
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بالفيديو- بعد موجة الغارات على الضاحية الجنوبية أمس ... عدسة "الجديد" ترصد الدمار في الطيونة
محليات
الضاحية
العدوان على لبنان
الطيونة
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مراسلة الجديد: غارتان تستهدفان محيط حارة حريك بهذه الاثناء
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