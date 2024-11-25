الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بوصعب: الرئيس بري لم يقبل إلا بوجود فرنسا في اللجنة

2024-11-25 | 08:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بوصعب: الرئيس بري لم يقبل إلا بوجود فرنسا في اللجنة
بوصعب: الرئيس بري لم يقبل إلا بوجود فرنسا في اللجنة

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب فقال: اجتمعنا كهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وناقشنا جدول أعمال كنا نحضر له لجلسة للهيئة العامة الى ستعقد يوم الخميس المقبل الواقع فيه 28 الجاري وكان هناك عدد من إقتراحات القوانين منها ما هو معجل ومكرر ومنها ما هو جاهز، كل القوانين مستعجلة وطارئة وكل المواطنين ينتظرونها، إرتأينا قدر الامكان حصر جدول الأعمال بمواضيع قليلة جداً نظراً للأوضاع القائمة ونظراً لاهمية إقرار قوانين ملحه تتعلق بالأمن والجيش والقضاء والقوى العسكرية من هنا تم اختصار جدول الاعمال بخمسة مواضيع.

1- تقييم الاصول الذي كان عالقا من موازنة السنة الماضية.
2-  المهل والشراء العام وهذا الموضوع طارئ.
3-  الموضوع الاخر هو مجلس القضاء الاعلى وكما نحن حريصين ان لا يكون هناك فراغ في قيادة الجيش والقوى الامنية في هذا الظرف ، ايضا وصلنا الى مرحلة نخشى فيها ان يصبح مجلس القضاء الاعلى مشلولاً ويصبح غير قادر على الاجتماع وغير قادر على بت الامور الطارئة هناك اقتراح مقدم من اجل إستمرار عمل مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيينات جديدة بعد انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية.
4- تمديد المهل.
5-  الموضوع الخامس له علاقه بالتمديد للاجهزة الامنيهدة هذا طبعا من الامور الملحة جدا على امل انه من بعد الوصول الى صورة واضحة بعد وقف اطلاق النار وبدء العمل الجدي في الجلسات العامة نعود الى طرح الأمور الاخرى بظرف مختلف لبتها ، والى حينها حتى بموضوع الاجهزة الامنيه وقيادة الجيش والقيادات الأخرى هناك هناك أكثر من إقتراح منها ما حصل السنة الماضية، واتكلم عن نقاش داخلي لكن نحن لا نقرر فمن يقرر هي الهيئة العامة ، لا يمكن لنا ان نعمل نفس الذي حصل السنة الماضية التمديد لفترة سنة لاشخاص معينين هناك ظلم يقع على على عدد كبير من من العمداء الذين نحرمهم فرصة أخرى وبالتالي سنقوم بعقد عدة لقاءات قبل يوم الخميس مع ممثلين عن الكتل لنرى كيفية الوصول الى صيغة يتم التوافق عليها لأن هناك عدة صيغ مقدمة.
وأضاف: هناك أمور أخرى تم الحديث والنقاش بها مع دولة الرئيس، إستمعنا لوجهة نظره والمعطيات الاخيرة التي لديه خاصة بما يتعلق بإنتخاب رئيس  للجمهورية ووقف إطلاق النار.

وعن ارتفاع وتيرة التفاؤل بموضوع وقف اطلاق النار؟ أجاب بوصعب: "ما اريد قوله انه في الساعات الماضية ارتفعت وتيرة الاعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي الذي صار معروفا انه كلما اقتربنا من التفاوض الجدي وهو شريك فيه ،  يعمد الى التصعيد للضغط على الفريق الآخر من اجل التنازل أمامه، الرئيس بري بخبرته وتاريخه بهذا المجال لا يسمح لهذا الضغط  بأن يتراجع بأي موقف يمس بلبنان وسيادته وخاصة بالقرار 1701 الذي وافق عليه كل لبنان، وهذا القرار الذي يتحدث عنه الرئيس بري بما تم التوافق عليه في القرار من قبل كل اللبنانيين، العدو الاسرائيلي اليوم يدمر للتدمير ويقتل المدنيين ويقصف المباني ويرتكب إجراما ما ما بعده إجرام، فلا يقولن أحد أن العدو يستهدف فقط حزب الله، العدو يستهدف أي شيء من أجل الضغط وهو يعمد الى القصف والعدوان العشوائي هذا ايضاً يكلفه فكما دفع اثمانا امام المجتمع الدولي وكما حدث بالمحكمة الدولية بحق نتنياهو، ما يحصل هو شيء اضافي، برأيي ما يحصل حاليا هو أننا إقتربنا من الساعة التي سيكون فيها الحسم بموضوع وقف إطلاق النار هذا الاسبوع الذي نحن فيه أو في ال10 ايام القادمة سيكون فيها موقف حاسم، متفائلين هناك امل لكن لا يمكن الجزم مع شخص مثل نتنياهو،  الشيء الوحيد الذي يمكن ان يجعل من نتنياهو أن يغير بالرغم من كل الذي يحصل هو الميدان، وبالميدان تبين أن نتنياهو يدفع أثمانا كبيرة، وماذا يمكن ان يحصل جراء هذا العدوان.

وحول اذا ما كان هناك من بنود لا زالت عالقة في الاتفاق ومسألة حرية التحرك للعدو وعضوية فرنسا في اللجنة، أجاب بوصعب: لقد وافقت إسرائيل على وجود فرنسا لأن الرئيس بري لم يقبل الا بوجود فرنسا في اللجنة لانه كان متفقاً مع الوسيط  الأميركي خلال زيارته إلى لبنان على اللجنة بوجود امريكا وفرنسا وكان موقف الرئيس بري ما اتفقنا عليه هو ما اتفقنا عليه، هو فرنسا في هذه اللجنة، وأما في موضوع حرية التحرك نحن نتكلم عن القرار 1701 كاملاً وكما هو القرار 1701 لا يعطي لاسرائيل حرية التحرك في لبنان، ما بين ايدينا وما سمعناه من الرئيس نبيه بري أننا نتكلم فقط عن 1701 لا اكثر ولا أقل مع آلية الاشراف على التنفيذ واللجنة ومن يرأسها واللجنة ليس لديها صلاحية القول أريد كسر القرار 1701 والسماح بالاعتداء على لبنان، نحن غير معنيين بما يصدر في الإعلام الاسرائيلي وما يتكلمون به هو لشأن داخلي وما نتكلم به في لبنان هو الوقائع، الميزان يميل الى التفاؤل.
بوصعب: الرئيس بري لم يقبل إلا بوجود فرنسا في اللجنة

محليات

نبيه بري

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
يديعوت أحرونوت: يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة

اقرأ ايضا في محليات

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الجديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان
11:20

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الجديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

11:20

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الجديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع
11:01

وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".

11:01

وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024