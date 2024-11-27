مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .. مراسلو الجديد يواكبون المشهد من مختلف المناطق

النائب أحمد الخير لـ هنا بيروت: بعد المجزرة التي ارتكبها العدو شاهدنا وحدة اللبنانيين في رسالة واضحة للعدو أن اللبناني دائماً يكون إلى جانب إخوته وشركائه في الوطن لأن هذا العدوان على جميع اللبنانيين