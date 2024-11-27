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محليات

بيان من الإعلام الحربي لحزب الله.. ماذا جاء فيه؟

2024-11-27 | 13:52
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بيان من الإعلام الحربي لحزب الله.. ماذا جاء فيه؟
بيان من الإعلام الحربي لحزب الله.. ماذا جاء فيه؟

نشر الاعلام الحربي في حزب الله، بياناً، جاء فيه:

"يا أكرم الناس وأطهر الناس وأشرف الناس، يا شعبنا العزيز والأبي، يا أبناء وطننا الأحرار، يا من حطّمتم بصمودكم الأسطوري وتضحياتكم التي لم تقف عند حدّ أوهامَ العدو، فكان النصر من الله تعالى حليف القضيّة الحقّة التي احتضنتموها وحملتموها عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان؛ تجوبون بالنصر أرجاء الدنيا، وتحملون الراية الشامخة والراسخة في الميدان والوجدان، التي ستبقى عصيّة على القهر والعدوان".

وأضاف البيان: "إن المُقاومة الإسلاميّة التي قدّمت في سبيل الله والدفاع عن أرضها وشعبها، وعلى طريق نصرة المظلومين في فلسطين، خيرة قادتها ومجاهديها، تتوجه اليوم إليكم، وإلى كل الأحرار في العالم، وللمجاهدين في الساحات، بتحيّة السلاح والجهاد والشهادة والنصر، وتُعاهد باسم مجاهديها وفرسانها كل الدماء الزاكية، والأرواح الطاهرة، بأن تكمل طريق المُقاومة بعزيمة أكبر، وبأن تستمر في الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، التي ستبقى عنوانا وطريقا للأجيال الحالمة بالحرية والتحرير".
 
بيان من الإعلام الحربي لحزب الله.. ماذا جاء فيه؟

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بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!
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15:03

بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!

بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنه لا يزال "يحظر" على المواطنين العودة الى بلداتهم القريبة من الحدود، لا سيما بلدت الحافة الامامية والقرى المواجهة لها التي تقع في عمق 3 إلى 6 كلم عن الحدود، حيث لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي متمركزاً في تلك البلدات الممتدة من القطاع الغربي الى الشرقي مروراً بالاوسط، على أن يجري الانسحاب تدريجياً مع انتشار الجيش اللبناني، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

15:03

بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!

بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنه لا يزال "يحظر" على المواطنين العودة الى بلداتهم القريبة من الحدود، لا سيما بلدت الحافة الامامية والقرى المواجهة لها التي تقع في عمق 3 إلى 6 كلم عن الحدود، حيث لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي متمركزاً في تلك البلدات الممتدة من القطاع الغربي الى الشرقي مروراً بالاوسط، على أن يجري الانسحاب تدريجياً مع انتشار الجيش اللبناني، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

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