الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-11-28 | 01:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

النهار
تعرض اكثر من مواطن لاصابات من رصاص عشوائي اطلق ابتهاجا بالعودة الى احياء الضاحية الجنوبية ولم تنفع الدعوات الى تجنب اطلاق النار علما ان مظاهر مسلحة كثيرة برزت في الشوارع مع عودة النازحين.

يبرز خوف صحي من رواسب القذائف والصواريخ التي استعملتها اسرائيل في غاراتها على لبنان ومدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة مقبلة.

استرعت الاهتمام زيارة نواب اللقاء التشاوري المستقل، الذين استقالوا من تيار مسيحي بارز، لسفير دولة خليجية كبرى، وعُلم أن اللقاء كان ودياً وإيجابياً للغاية.

قرأ كثيرون في كلام الرئيس نبيه بري امس عن رئيس يجمع ولا يفرق اعتذاراً علنياً من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية عن عدم المضي بترشيحه الى رئاسة الجمهورية بعدما هبت رياح المجتمع الدولي باتجاه آخر.

تحتفل كندا بمرور سبعين عاما على العلاقات الديبلوماسية مع لبنان وقد وزعت سفارتها في بيروت رسائل وهدايا تذكارية بالمناسبة.

******

الجمهورية

نصحت دولة أوروبية بارزة المسؤولين اللبنانيّين بعدم قبول بند كاد يعطل اتفاق وقف النار،لأنّه يشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان.

سيعمل ضباط من دولة عظمى من داخل سفارة بلدهم في بيروت بالتنسيق مع زملاء لهم من دول عدة للإشراف على الالتزام بوقف النار وتلقّي الشكاوى ومعالجة الانتهاكات.

نُقل عن رئيس منتخب أنّ اتفاق وقف النار أمر جيد لإسرائيل ولبنان وللأمن القومي للولايات المتحدة، وأنّ القيام بذلك الآن وليس لاحقاً أنقذ كثيراً من الأرواح.

******

اللواء

تبيّن ان جمعيات ومراجع، من جنسيات عربية ودولية سارعت الى تقديم مساعدات مالية وعينية للنازحين منذ بدء العدوان البري..

تتجه كتلة نيابية، تبالغ بالمعارضة، الى اختيار شخصية صادمة للانتخابات الرئاسية، ولكن ليس قبل تحديد موعد الجلسة..

يجري التعامل مع الوسيط هوكشتاين، على انه راعي المرحلة الانتقالية في لبنان، من التوتر الى الاستقرار، وربما في الولاية الترامبية أيضاً!

******

نداء الوطن

في جلسة مجلس الوزراء، طلب الوزير هيكتور حجار الكلام، وطالب الرئيس ميقاتي بتفنيد الإتفاق بنداً بنداً، فأجابه الرئيس ميقاتي: "فنِّد قد ما بدك، وشوف إذا فيك تغيِّر حرف فيه".

قال أحد الديبلوماسيين: لو قَبِل "حزب الله" منذ تشرين الأول 2023، بما قَبِل به اليوم، لكان وفَّر على لبنان واللبنانيين كل هذه الخسائر غير المسبوقة.

بعد ظهور الحاج وفيق صفا أمس، وهي المرة الاولى التي يظهر فيها منذ محاولة استهدافه، سأل مراقبون: هل من مسؤولية إضافية ستعطى للحاج وفيق داخل حزب الله غير مسؤول وحدة التنسيق والارتباط؟

******
ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

أسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الاخبار": عميدٌ سيمثّل لبنان في اللجنة المشتركة... من هو؟
تهديد اسرائيلي لسكان الجنوب: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024