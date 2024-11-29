جعجع رداً على سؤال مراسل الجديد: المشاورات ستبدأ مع فرقاء المعارضة وأصدقائنا خلال الأيام المقبلة لنرى مدى إمكانية التفاهم على أسماء معينة والذهاب بها إلى مجلس النواب