وفد من حماس يزور القاهرة

وفد من حماس يزور القاهرة



نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لم تسمه اليوم الجمعة أن وفدا من حماس سيصل إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين، في إطار المساعي لحلحلة مسار التوصل لصفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة.