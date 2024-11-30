الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة "بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة"

النائب مارك ضو لـ الجديد: القرار 1701 ينص على وقف الأعمال العدائية إنما الإتفاق الجديد يتكلم عن وقف إطلاق نار مؤقت يتبعه هدنة وهذا أبعد من الـ 1701 كما أنه تطور جديد