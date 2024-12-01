أدرعي ينشر فيديو قرب كنيسة في جنوب لبنان يزعم فيه إحباط تهديدات لأمن "إسرائيل"

نشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو زعم فيه إحباط عدة أنشطة في لبنان شكلت تهديداً لدولة إسرائيل، وانتهاكاً لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.



وزعم: "في إطار هذه الأنشطة، رصدت قوات لواء المظليين تحت قيادة الفرقة 98، مساء أمس (السبت)، مجموعة من المخربين المسلحين بالقرب من كنيسة محلية تم تصنيفها كبنية إرهابية نشطة لحزب الله في جنوب لبنان. وقد أطلق الجنود النار على المخربين وتم القضاء عليهم".



وتابع أدرعي: "وفقاً لما ذكره الجيش، كان المخربون يعملون في أنظمة الدفاع البري، والصواريخ المضادة للدروع، والمدفعية، وشاركوا في القتال مستخدمين الكنيسة. بعد ذلك، قامت القوات بتمشيط محيط الكنيسة، حيث تم العثور على فتحة نفق تحتوي على وسائل قتالية".



وأكد أن: "الجيش الإسرائيلي يواصل انتشاره في جنوب لبنان ويعمل على التصدي لأي تهديدات قد تمس بأمن دولة إسرائيل"، بحسب قوله.