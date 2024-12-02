"النهار": لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم

واضافت الصحيفة انه سيتم التشاور بين الطرفين حول 3 نقاط وفق المصادر الرئاسية الفرنسية: أولاً، تعزيز وقف النار. ثانياً، العمل على تسهيل حل الملفات السياسية، فالبلد يمر بأزمة مؤسساتية والأمر يتعلق بالقدرة على تسريع التحرك وما يمكن القيام به معاً لحل أزمة الفراغ الرئاسي وإجراء الانتخابات الرئاسية. وثالثاً، فتح حوار للقيام بالاصلاحات المنتظرة من الشركاء الدوليين واللبنانيين.

واعتبرت المصادر الرئاسية أنه يجب العمل من أجل تسريع انتخاب الرئيس في لبنان لأنه يشكل “عامل استقرار ويوفر السيادة” الذي يأمل الشعب اللبناني استعادتها بالإضافة إلى الاستقرار الإقليمي.