"النهار": لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم

عاجل
هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل سترد خلال الساعات المقبلة
هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل سترد خلال الساعات المقبلة
هيئة البث الاسرائيلية: المستوى السياسي وافق على زيادة الهجمات على الحدود السورية اللبنانية
هيئة البث الاسرائيلية: المستوى السياسي وافق على زيادة الهجمات على الحدود السورية اللبنانية
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار إحتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار إحتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفوراً قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفوراً قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان رداً على إطلاق حزب الله صواريخ
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان رداً على إطلاق حزب الله صواريخ
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
14 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"النهار": لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم

2024-12-02 | 01:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;النهار&quot;: لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم
"النهار": لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم

افادت صحيفة "النهار" ان لبنان سيكون في صلب المحادثات المهمة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في زيارة ماكرون للمملكة بحيث سيركزان على تدعيم وقف اطلاق النار.

واضافت الصحيفة انه سيتم التشاور بين الطرفين حول 3 نقاط وفق المصادر الرئاسية الفرنسية: أولاً، تعزيز وقف النار. ثانياً، العمل على تسهيل حل الملفات السياسية، فالبلد يمر بأزمة مؤسساتية والأمر يتعلق بالقدرة على تسريع التحرك وما يمكن القيام به معاً لحل أزمة الفراغ الرئاسي وإجراء الانتخابات الرئاسية. وثالثاً، فتح حوار للقيام بالاصلاحات المنتظرة من الشركاء الدوليين واللبنانيين.

واعتبرت المصادر الرئاسية أنه يجب العمل من أجل تسريع انتخاب الرئيس في لبنان لأنه يشكل “عامل استقرار ويوفر السيادة” الذي يأمل الشعب اللبناني استعادتها بالإضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

"النهار": لبنان في صلب محادثات بن سلمان - ماكرون اليوم

محليات

ماكرون

بن سلمان

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة- تهديد اسرائيلي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر
بري لـ"الجمهورية": الرئيس المقبل صناعة لبنانية وفرنجية عماد المرشحين

اقرأ ايضا في محليات

بوحبيب: خيارنا الدائم الدبلوماسية والدفاع عن النفس
13:04

بوحبيب: خيارنا الدائم الدبلوماسية والدفاع عن النفس

القى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب كلمة المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة.

13:04

بوحبيب: خيارنا الدائم الدبلوماسية والدفاع عن النفس

القى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب كلمة المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024