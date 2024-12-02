كنعان: اتفاقية وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 فرصة استثنائية لإخراج لبنان من الواقع المزري

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد 35 عاماً على الطائف و 18 عاماً على القرار 1701 ومندرجاته، تأتي اتفاقية "وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701" لتشكّل فرصة استثنائية يُبنى عليها لإخراج لبنان من الواقع المزري، فينعم بالاستقرار في كنف الشرعيتين الدستورية والدولية."



