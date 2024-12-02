كنعان: اتفاقية وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 فرصة استثنائية لإخراج لبنان من الواقع المزري
كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد 35 عاماً على الطائف و 18 عاماً على القرار 1701 ومندرجاته، تأتي اتفاقية "وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701" لتشكّل فرصة استثنائية يُبنى عليها لإخراج لبنان من الواقع المزري، فينعم بالاستقرار في كنف الشرعيتين الدستورية والدولية."
واضاف: "المطلوب احترام الاتفاق من الجهات المعنية به ، والعودة إلى الدستور والشروع في تنفيذ بنودهما ولتكن صفحة جديدة في تاريخنا."