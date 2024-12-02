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محليات

نائب يقدم أموالاً: "إذكروني بالرئاسة"!

2024-12-02 | 13:34
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نائب يقدم أموالاً: &quot;إذكروني بالرئاسة&quot;!
نائب يقدم أموالاً: "إذكروني بالرئاسة"!

أسبوع على قرار وقف إطلاق النار، والخروقات الاسرائيلية شبه يومية، وسطَ ضغوط سياسية محلية ودولية لالزام إسرائيل بالقرار ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، وبعيد البيان الأول للمقاومة منذ وقف إطلاق النار وردها الدفاعي التحذيري، أفادت مصادر سياسية للجديد أن الأمور لا تزال تحت السيطرة وبأن الاتفاق لا يزال صامدا رغم خطورة الخروقات.

وقد تحرك الموفد الاميركي اموس هوكستين على خط النار وكشفت موقع اكسيوس عن مسؤولين  اميركيين ان هوكستين اعرب لاسرائيل عن قلقه بشأن ضرباتها المستمرة في لبنان وابلغها انه يتعين عليها افساح المجال لالية مراقبة وقف اطلاق النار واضافت اكسيوس نقلا عن مسؤول اميركي ان الاسرائيلين مارسوا لعبة خطيرة في الايام الاخيرة.

وفيما بدأت عملية مسح الأضرار وتقييمها قبل مباشرة إعادة الاعمار برز قرار رئيس الحكومة بتعيين العميد بسام النابلسي أمين عام  الهيئة العليا للإغاثة مكان اللواء محمد خير، أوساط حكومية استغربت الضجة المثارة في مالاعلام حول سألة ادارية بحتة، وقد علقت بالقول  "هيصة ما الها طعمه "، فاللواء خير كلف بمهام الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة "مؤقتا" عام 2013  بعدما أعطى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للهيئة ابراهيم بشير اجازة ادارية/ لحين تعيين الاصيل، وتضيف المصادر أن ما حدث إجراء إداري طبيعي لمواكبة المرحلة المقبلة، وتشدد المصادر أن اللواء خير وعلى مدى سنوات قام بمهام إدارية بكثير من المناقبية، ومن دون تقصير، إلا ان التغيير طبيعي ولا حسابات شخصية.

حكومياً وتعليقاً على ما يتم التداول به  عن مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، والسلة الحكومية، تتقاطع المصادر حول قبول عربي لعودة الرئيس ميقاتي على رأس الحكومة /هذا واستغربت اوساط حكومية الاسماء المتداولة والتركيبة الحكومية، واضعة إياها في خانة التكهنات فالحكومة مستمرة بعملها، وفور انتخاب الرئيس تعقد الاستشارات ويتبلور مسار الامور بشكل أفضل، ويعلق مرجع سياسي على حل الملف اللبناني بالقول: لا يزال هناك متسع من الوقت، فالملف الرئاسي دونه عقبات محلية ودولية، حتى أن أحد النواب يدفع ميالبغ مالية للتداول باسمه كمرشح رئاسي، في الاثناء تتابع الحكومة عملها وسط حركة لافتة واجتماعات مكثفة لرئيس الحكومة وضمنا لقاءه  مع سفير قطر، وتقديره لما بذلته للبنان سياسيا واقتصاديا وتحديدا المؤسسة العسكرية وهو أمرٌ مقدر من كل الشعب اللبناني / الذي يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.

داخليا بدأ حراك الملف الرئاسي وبعد لقاء معراب المنعقد قبل شهرين يجتمع نواب المعارضة يوم الثلثاء للتشاور في الملف الرئاسي والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وبالتزامن مع لقاء معراب، يعقد رئيس التيار الوطني الحر مؤتمرا صحافيا بضع فيه الخطوط العريضة لجلسة التاسع من كانون الثاني في ظل سلة أسماء رئاسية جديدة.
 
نائب يقدم أموالاً: "إذكروني بالرئاسة"!

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