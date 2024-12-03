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محليات

الطقس غداً ماطر ليلا مع برق ورعد وثلوج على 2000 متر

2024-12-03 | 04:08
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الطقس غداً ماطر ليلا مع برق ورعد وثلوج على 2000 متر
الطقس غداً ماطر ليلا مع برق ورعد وثلوج على 2000 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالانخفاض في المناطق الجبلية والداخلية، تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر، فيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار محلية من المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل، بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60كلم/س ، يرتفع معها موج البحر ،وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

وبحسب المصلحة فإن طقساً مستقراً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية  حتى بعد ظهر يوم الاربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق دول البلقان، يقترب تدريجيا و يؤدي الى طقس متقلب وماطر، يستمر تأثيره حتى مساء الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيا.

وحذرت الصلحة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر.

ومعدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، 4  و 14 في زحلة, وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.     

-اما الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الاجواء باردة في الليل، بخاصة في المناطق الداخلية .

الأربعاء:

 

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالانخفاض في المناطق الجبلية والداخلية، تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر،  فيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار محلية من المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل، بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60كلم/س ، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

 

الخميس

غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية متفرقة بخاصة خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء فيتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الجمعة

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة. والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الداخل من درجة الى 17 درجة.

 

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 8 و 30 كم/س.

-الانقشاع:جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 35 و 60%.

 

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.

 

-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,27

-ساعة غروب الشمس: 16,29

الطقس غداً ماطر ليلا مع برق ورعد وثلوج على 2000 متر

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