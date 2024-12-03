بري: في 9 الشهر المقبل سيجري انتخاب رئيس للبنان

وفي سياق متصل، كشف زوار الرئيس بري للجديد عن أن أول اجتماع للجنة المراقبة سيُعقد في الناقورة يومي الجمعة أو السبت المقبلين. وأكد الزوار أن بدء اجتماعات اللجنة سيؤدي إلى صعوبة خرق وقف إطلاق النار، حيث ستتم مراقبة الوضع بشكل دقيق.

من جانب آخر، أكد بري أمام زواره أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري في 9 كانون الثاني المقبل، خلافاً لبعض التوقعات، وأن حكومة جديدة سيتم تشكيلها في الشهر نفسه. وأشار بري إلى عزمه على عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب الرئيس، قائلاً مازحاً مع السفراء: "شو بقلن ما تواخذونا اليوم ما زبطت رجعوا بكرا؟".