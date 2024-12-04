بهاء الحريري: نأمل بأن يحمل التغيير في المنطقة الاستقرار والازدهار
كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصة "أكس" قائلاً: "كما أشرنا سابقاً، بدأ مشهد التغيير في المنطقة يتضح، بدءًا من لبنان وصولًا إلى سوريا. فقد بدأت تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالظهور، وكذلك القرار الدولي بدعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش، مما يعزز سلطته على الأراضي اللبنانية ويضمن الأمن في الجنوب وكل لبنان، وبالتالي حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وجيشها".
وأضاف "في سوريا، تبرز بوادر التغيير، حيث تشير التقارير إلى بدء الانسحاب الروسي من ميناء طرطوس، ما يرمز إلى بداية انهيار التحالف الذي ألحق الدمار بسوريا وأدى إلى أزمة عميقة في المنطقة".
كما تابع: "إن المحور الذي كان يعتمد على الوجود الروسي والمليشيات الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق، بدأ يشهد تغييرات واضحة في انسحاب الجنود وقادة الجيش والمليشيات. نأمل أن تنعكس هذه التغيرات على لبنان بالأمان والاستقرار والازدهار، وأن تقود الحريرية السياسية إلى التغيير القادم، مع تنفيذ اتفاق الطائف لاستعادة لبنان لدوره العربي والدولي".