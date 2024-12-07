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محليات

ميقاتي من ثكنة بنوا بركات -صور: لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات

2024-12-07 | 03:04
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ميقاتي من ثكنة بنوا بركات -صور: لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات
ميقاتي من ثكنة بنوا بركات -صور: لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور: "نجتمع هنا اليوم استثنائيا في مدينة صور، مدينة الحرف والحضارة ،بما تعنيه من وطنية أصيلة".

واضاف :"نجتمع هنا اليوم استثنائيا  في مدينة صور، مدينة  الحرف والحضارة ،بما تعنيه من وطنية أصيلة".
وتابع ميقاتي: "إننا هنا في ارض الشرف والشهادة والنبل،وابناؤها  قدموا ملاحم في الشهادة والتضحية والصمود،والدفاع عن الكرامة. نجتمع اليوم تضامنا منا مع أهل الآرض وتحية لشهدائها، ولنكون أقرب إلى أهلنا، وعلى تماس اكيد مع واقعهم ولنعيش  معاناتهم، ونسعى جاهدين  لحل المشكلات والقضايا التي يعانون منها على الحدود،كما يعاني منها أهلنا في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية ،وعلى مدى جغرافية المعاناة والاعتداءات الاسرائيلية ."

وتابع ميقاتي : "في رحاب حماة الوطن،وعلى مسافة قصيرة من حدودنا، نجتمع اليوم، مؤكدين أن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، التي بهذه المناسبة نحيي قيادتها وعناصرها والدول التي تنتمي اليها والتي أصرت على استمرار  اليونيفيل في مهامها.  وهذا القرار هو  الأساس لوقف اطلاق  النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة."

واضاف: "نحن على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو  وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما اننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الامنية المكلفة مراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها  بضمانة اميركية وفرنسية."

وشدد ميقاتي في كلمته على ان "وجودنا اليوم في  هذا الموقع بالذات ، يؤكد مجددا موقفنا الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبتنا المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الراعية للترتيبات الامنية بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو ، وانسحابه من الاراضي التي يحتلها والاسهام الفعلي بتنفيذ  وقف  اطلاق النار،والانتقال إلى وضعية الاستقرار  الدائم المعزز  بالكرامة والسيادة والحق ."

 وقال: "باسمنا جميعا أود أن احيي الشهداء  العسكريين، وجميع من ضحوا بأرواحهم زودا عن الوطن وابنائه، وادعو الله ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. كما أوكد اننا نرى في تضحيات عسكريينا وصمود شعبنا الحافز الاساسي للاستمرار في المطالبة بحقنا في ارضنا وسيادتنا الكاملة عليها."

وتابع: "لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات التي تستهدف ارباكنا او دفعنا الى تبديل قناعاتنا وخياراتنا الوطنية."

وتوجه ميقاتي الى العسكريين بالقل: "هذه الارض ارضكم والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن. هذا الشعب هو اهلكم وبحمايتكم، ويقدّر تضحياتكم ويحتضنكم ."

واضاف : "ولنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي اثبتت أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية، وتحرص على كل شبر من ارضنا وعلى صون السيادة الوطنية . "

 وقال: "إن الاستقرار في الجنوب واعادة اعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي لن يعود اليها الامن والامان الا من خلال تطبيق القرارات الدولية ، وحماية وطننا وارضنا وسيادتنا وصون كرامة اهلنا الذين صمدوا زودا عن اهلهم وأرضهم.

وحدتنا خلاصنا، وبسلامة الجنوب واهله تكون سلامة كل الوطن وجميع ابنائه."

ميقاتي من ثكنة بنوا بركات -صور: لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات

محليات

ميقاتي

حكومة

بنوا بركات

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جلسة للحكومة في ثكنة بنوا بركات - صور ... مراسل الجديد يتابع الاجواء
ميقاتي: لإجتماع الحكومة في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور رمزية كبيرة وسنستمع لخطة إنتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني

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