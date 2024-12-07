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رويترز: عناصر حزب الله انسحبوا من حمص بعد قرار مشترك مع الجيش "بعدم إمكانية الصمود"
رويترز: عناصر حزب الله انسحبوا من حمص بعد قرار مشترك مع الجيش "بعدم إمكانية الصمود"
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الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور بين الساعة 3 والساعة 5
2024-12-07 | 08:17
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الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور بين الساعة 3 والساعة 5
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محليات
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