بالفيديو - لحظة وصول مقاتلي المعارضة الى الجامع الأموي الكبير

زعم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنّه استهدف عناصر من حزب الله كانوا "داخل منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" المبرم بين إسرائيل ولبنان.

وقال الجيش في بيان إنّ "هؤلاء نفّذوا هجمات ضد القوات (الإسرائيلية) ومدنيين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنّه ضرب "عددا كبيرا من عناصر حزب الله" السبت.