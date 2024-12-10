فواز طرابلسي: من يعتبر الجولاني إرهابي.. عليه أن يصنّف حزب الله كذلك!

قال الكاتب والمؤرخ فواز طرابلسي إن الانسحاب الدولي والروسي من دعم بشار الأسد كان مفاجئاً، مشيراً إلى أن النظام دمر كل مقومات محاربة إسرائيل.



وأضاف طرابلسي خلال إطلالة تلفزيونية ضمن برنامج "الحدث" على قناة "الجديد" أن "من يصف أحمد الشرع (الجولاني) بالإرهابي عليه أن يصف حزب الله بالمثل، مبيّناً أن التنظيمات التي تضم 50 ألف مقاتل ليست إرهابية".



كما اعتبر اتفاق وقف النار في لبنان مكسباً كبيراً للإسرائيلي، وتسأل في حال نزع سلاح حزب الله من سيحمي المقاومة في لبنان.



وأشار إلى صعوبة القضاء على إسرائيل في الوقت القريب، مطالباً حزب الله بأن يكون لبنانياً بحتاً.