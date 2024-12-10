إجراءات العبور من سوريا إلى لبنان تغيرت.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل@SAboumerhi pic.twitter.com/GHkYekpK3L
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 10, 2024
إجراءات العبور من سوريا إلى لبنان تغيرت.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل@SAboumerhi pic.twitter.com/GHkYekpK3L
جَيّرت اسرائيل التغييرَ في سوريا الى مَلاعبِها فاحتلَّت اراضيَ عربيةً، وانتَهكت مِساحاتٍ تسيطرُ عليها الاممُ المتحدة في الجَولان، وضَربت جواً بعد الارض فدَمَّرت قُدُراتِ سوريا العسكرية/ وعلى توقيتٍ تتلمَّسُ فيه المعارضةُ دورَها في سوريا وتتشكلُ سياسياً وتعيِّنُ رئيساً لحكومةِ المرحلةِ، أرادت اسرائيل الدخولَ عاملاً مؤثِّراً على التغيير، فَنَزَعَت عن الحُكمِ الجديد قواهُ العسكريةَ، وأعلنتْ أنَّ جيشَها دمَّر ما بينَ سبعينَ وثمانينَ بالمئة من القُدُراتِ الاستراتيجيةِ لنظام بشار الأسد، وأنَّ ثلاثَمئةٍ وخمسينَ مقاتِلةً هاجمت مواقعَ من دمشق إلى طرطوس، فَأَتت على أنظمةِ الدفاعِ الجويّ ومستودعاتِ الأسلحة والأسطولِ البحري/ ومعَ هذه النتائجِ وما سيليها من اعتداءاتٍ فإنَّ دولةَ الجُولاني تَفتحُ حُكمَها منزوعةَ السلاحِ النظامي، وستَعتمدُ على أسلحتِها من خارجِ الثُّكُنات/