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محليات

اللقاء النيابي التشاوري المستقل عقب لقائه الجميل: لبنان بحاجة لرئيس سيادي وإصلاحي لإنقاذ الوطن

2024-12-10 | 08:18
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اللقاء النيابي التشاوري المستقل عقب لقائه الجميل: لبنان بحاجة لرئيس سيادي وإصلاحي لإنقاذ الوطن
اللقاء النيابي التشاوري المستقل عقب لقائه الجميل: لبنان بحاجة لرئيس سيادي وإصلاحي لإنقاذ الوطن

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، الآن عون وإبراهيم كنعان وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

اللقاء حضره عن الكتائب النائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي البروفيسور الآن حكيم ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.

وأكد النائب سيمون أبي رميا بعد اللقاء ضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي قادر على قيادة مسار إنقاذي يعالج الأزمات الاقتصادية والعسكرية ويعيد الثقة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية تجاوز "الترقيع" السابق واعتماد نهج إصلاحي جديد يتماشى مع التغيرات الداخلية والإقليمية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف أن "هناك طاقات لبنانية يمكن الاستفادة منها، مشددًا على السعي لاختيار رئيس جامع بعيد عن الإقصاء، واستمرار الحوار مع جميع القوى".

وأوضح أن "الفرصة الآن تاريخية لإعادة بناء البلد على أسس وطنية، بعيدًا عن صراعات المحاور والمصالح الضيقة".

وختم بالدعوة إلى تبني خطاب وطني لا يعزل أي مكوّن سياسي، مؤكدًا أن الأولوية هي للمصلحة اللبنانية ومغادرة الحسابات الإقليمية السابقة.
اللقاء النيابي التشاوري المستقل عقب لقائه الجميل: لبنان بحاجة لرئيس سيادي وإصلاحي لإنقاذ الوطن

محليات

حزب الكتائب اللبنانية

الكتائب

سامي الجميل

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مقدمة نشرة أخبار الجديد
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13:36
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مقدمة نشرة أخبار الجديد

جَيّرت اسرائيل التغييرَ في سوريا الى مَلاعبِها فاحتلَّت اراضيَ عربيةً، وانتَهكت مِساحاتٍ تسيطرُ عليها الاممُ المتحدة في الجَولان، وضَربت جواً بعد الارض فدَمَّرت قُدُراتِ سوريا العسكرية/ وعلى توقيتٍ تتلمَّسُ فيه المعارضةُ دورَها في سوريا وتتشكلُ سياسياً وتعيِّنُ رئيساً لحكومةِ المرحلةِ، أرادت اسرائيل الدخولَ عاملاً مؤثِّراً على التغيير، فَنَزَعَت عن الحُكمِ الجديد قواهُ العسكريةَ، وأعلنتْ أنَّ جيشَها دمَّر ما بينَ سبعينَ وثمانينَ بالمئة من القُدُراتِ الاستراتيجيةِ لنظام بشار الأسد، وأنَّ ثلاثَمئةٍ وخمسينَ مقاتِلةً هاجمت مواقعَ من دمشق إلى طرطوس، فَأَتت على أنظمةِ الدفاعِ الجويّ ومستودعاتِ الأسلحة والأسطولِ البحري/ ومعَ هذه النتائجِ وما سيليها من اعتداءاتٍ فإنَّ دولةَ الجُولاني تَفتحُ حُكمَها منزوعةَ السلاحِ النظامي، وستَعتمدُ على أسلحتِها من خارجِ الثُّكُنات/

13:36

مقدمة نشرة أخبار الجديد

جَيّرت اسرائيل التغييرَ في سوريا الى مَلاعبِها فاحتلَّت اراضيَ عربيةً، وانتَهكت مِساحاتٍ تسيطرُ عليها الاممُ المتحدة في الجَولان، وضَربت جواً بعد الارض فدَمَّرت قُدُراتِ سوريا العسكرية/ وعلى توقيتٍ تتلمَّسُ فيه المعارضةُ دورَها في سوريا وتتشكلُ سياسياً وتعيِّنُ رئيساً لحكومةِ المرحلةِ، أرادت اسرائيل الدخولَ عاملاً مؤثِّراً على التغيير، فَنَزَعَت عن الحُكمِ الجديد قواهُ العسكريةَ، وأعلنتْ أنَّ جيشَها دمَّر ما بينَ سبعينَ وثمانينَ بالمئة من القُدُراتِ الاستراتيجيةِ لنظام بشار الأسد، وأنَّ ثلاثَمئةٍ وخمسينَ مقاتِلةً هاجمت مواقعَ من دمشق إلى طرطوس، فَأَتت على أنظمةِ الدفاعِ الجويّ ومستودعاتِ الأسلحة والأسطولِ البحري/ ومعَ هذه النتائجِ وما سيليها من اعتداءاتٍ فإنَّ دولةَ الجُولاني تَفتحُ حُكمَها منزوعةَ السلاحِ النظامي، وستَعتمدُ على أسلحتِها من خارجِ الثُّكُنات/

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