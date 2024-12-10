بوحبيب يجري إتصالات دبلوماسية لمواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة

من جهتها أعربت السيدة كالاس عن رغبة الاتحاد الاوروبي بمساعدة لبنان، وشجعت على إتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لمساعدة أنفسهم كي يساعدهم الاتحاد الاوروبي، من خلال الاسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء إصلاحات إقتصادية.وتبادل الطرفان أهمية مواكبة ما يجري في سوريا، وإنعكاسه على المنطقة وأوروبا، نظراً للترابط والتأثير المتبادل بين الشرق الاوسط وأوروبا.كما تلقى الوزير بوحبيب إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبس رحب فيه الوزير القبرصي بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعم بلاده لهذه الخطوة، وقد وضعه الوزير بوحبيب في أجواء الخروقات الاسرائيلية المستمرة وضرورة وقفها لتثبيت وقف إطلاق النار. كما تطرق الوزيران الى الوضع في سوريا وأهمية إستقرارها نظرا لما عاناه لبنان من تداعيات الاحداث السورية في مسألة النزوح.كما استقبل أيضا الوزير بوحبيب القائم بأعمال سفارة جنوب أفريقيا الجديد المقيم في دمشق السفير أشرف يوسف سليمان بمناسبة تسلمه مهامه حيث تمنى له الوزير التوفيق.وأعرب الوزير بوحبيب عن ترحيبه بكل ما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، والروابط الاقتصادية، وأمل في اعادة فتح سفارة جنوب افريقيا في لبنان لما لهذا البلد من اهمية. وقدر الوزير بوحبيب الموقف المهم لجنوب افريقيا بالدفاع عن الحق أمام المحكمة الجنائية العدلية.وعطفاً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية والمغتربين مساء أمس بنظيره المصري بدر عبد العاطي حيث تشاورا فيه بآخر المستجدات في سوريا، وضرورة التحرك العربي لمواكبة سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، فقد تم التوافق على ضرورة إجراء مشاورات عربية، وعقد إجتماع وزاري قريب، من المرجح ان يحصل وفقاً للمشاورات الجارية حاليا بين الوزراء العرب المعنيين في نهاية الاسبوع الحالي، لمواكبة الاحداث السورية.وسيكمل الوزير بوحبيب اتصالاته ومشاوراته الوزارية العربية حول سوريا بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.