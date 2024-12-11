بري استقبل سفراء "الخماسية" في عين التينة

اللقاء دام ساعة، تم في خلاله عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما ملف إستحقاق رئاسة الجمهورية والجلسة المخصصة للإنتخاب في 9 كانون الثاني المقبل .

وأعرب سفراء الخماسية عن تقديرهم، في خلال اللقاء، للرئيس بري لجهة تعيينه جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبا لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه".

بدوره الرئيس بري، إعتبر "أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيدا"، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنما فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب".

وشدد رئيس المجلس على "الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا".

موسى

وتحدث السفير المصري بعد اللقاء: "اليوم إجتمعنا كلجنة خماسية مع دولة الرئيس بري وكما تعلمون جميعا ان هناك أمورا كثيرة كان يجب الحديث في شأنها مع دولة الرئيس، مررنا جميعا بفترة كانت صعبة في الايام الماضية وصولا الى وقف إطلاق النار، وأيضا ما تبعه من دعوة دولة الرئيس الى عقد جلسة في يوم 9 كانون الثاني لإنتخاب الرئيس وتطورات في غاية الأهمية، كانت فرصة بأن نتبادل مع دولة الرئيس بعض الأفكار ونستمع منه إلى تقديره للمرحلة القادمة".



وأضاف :"أيضا تناولنا أشياء محددة، ألا وهي قناعتنا كلجنة خماسية بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، بإعتبارها مسألة في غاية الأهمية للدولة اللبنانية وأيضا تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701".



وتابع :"وتحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي إعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023. كما تناولنا بأن أحد هذه العناصر الى جانب عناصر أخرى لأهمية إنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضا يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات. كذلك تحدثنا عن التمسك بإتفاق الطائف ، وأهمية العمل على تطبيقه.



كلها أمور بحثناها مع دولة الرئيس وإستمعنا منه الى تقديره للخطوات القادمة في جلسة التاسع من كانون الثاني" .



وردا على سؤال عما اذا تم في اللقاء بحث في الاسماء؟ .قال السفير المصري:" منذ دعوة الرئيس بري الى جلسة التاسع من كانون الثاني وصولا الى اليوم ، هناك مشاورات بين القوى السياسية ودولة الرئيس بري منخرط بشكل كامل بها، والهدف منها الوصول الى توافق على إسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها خلال الجلسة ، والحقيقة لم يتم في الجلسة تناول أسماء، تحدثنا عن المواصفات التي باتت واضحة للجميع وبشكل كبير وهو ما يعمل عليه الرئيس بري الآن، أنما الامر الذي تأكدنا منه وكان الرئيس بري واضحا في شأنه حرصه أنه في هذه الجلسة سيتم من خلالها الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية ، تحدثنا بشكل واضح وأكد دولته انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى أنه مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولا الى إنتخاب رئيس للجمهورية.



هذا الالتزام مهم، وأيضا نأمل بأن المشاورات السياسيه تؤدي إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني".



وعن المواصفات المطروحة ؟أجاب السفير المصري :"المواصفات المطروحة أتت في الحقيقة في إعلان الدوحة عام 23 وأيضا ما تم تداوله بأن يكون الرئيس جامعا لكل اللبنانيين لديه إلتزام بخارطة طريق تشمل الى جانب أشياء أخرى إصلاحات إقتصادية ومجتمعية وسياسية وتطبيق القرار 1701 وتثبيب جهود وقف إطلاق النار.



وختم :"هذه هي العناصر المطلوبة لشخص الرئيس القادم وأتصور ان القوى السياسية بحثتها في ما بينها للتوصل الى اسم هذا الرئيس في أسرع وقت ممكن".



العلية

واستقبل بري رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

باسيل

واستقبل بري رئيس "التيار الوطني الحر" النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي.

وإكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء : "الجو إيجابي وهناك شغل جدي جدا".