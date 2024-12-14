بالأرقام.. إليكم عدد النازحين الذين دخلوا لبنان منذ الأحد الماضي

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية حول وضع النازحين في منطقة الهرمل، أن هناك حالياً 133 مركز إيواء غير رسمي، يشمل حسينيات، جوامع، قاعات، ومقاهي.