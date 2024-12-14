بالأرقام.. إليكم عدد النازحين الذين دخلوا لبنان منذ الأحد الماضي
أظهرت آخر إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية حول وضع النازحين في منطقة الهرمل، أن هناك حالياً 133 مركز إيواء غير رسمي، يشمل حسينيات، جوامع، قاعات، ومقاهي.
كما أن حوالي 52,600 نازح يقيمون في منازل مضيفة بالمنطقة، معظمهم من اللبنانيين.
وفيما يتعلق بمراكز الإيواء، بلغ عدد النازحين الموجودين في 133 مركزاً حوالي 33,000 نازح، غالبيتهم من السوريين.
وتأتي هذه الأرقام حتى مساء 13 كانون الأول، فيما تشير التقارير إلى استمرار تدفق النازحين إلى لبنان منذ يوم الأحد الماضي، مما يساهم في زيادة الأعداد بشكل مستمر.