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جعجع يدعو المغتربين اللبنانيين للعودة إلى وطنهم

2024-12-14 | 08:18
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جعجع يدعو المغتربين اللبنانيين للعودة إلى وطنهم
جعجع يدعو المغتربين اللبنانيين للعودة إلى وطنهم

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المغتربين اللبنانيين لبدء التحضيرات للعودة إلى لبنان، وقال: "أريد بكل صراحة ووضوح أن أدعوكم جميعاً للبدء في التحضير للعودة إلى لبنان، فالدول العربية كلها شقيقة، وأنتم ترون كيف يتعاملون معنا بانفتاح وترحيب. لكن، وعلى رغم ذلك، يبقى لبنان وطننا، عليكم أن تستعدوا للعودة إلى لبنان والبدء في بناء مستقبل مختلف لأبنائنا، مستقبل يختلف عن ذلك الذي ورثناه نحن".

كلام جعجع جاء خلال لقاء أحيته العائلة اللبنانية في المملكة العربية السعودية عبر الغداء الميلادي السنوي في العاصمة الرياض من تنظيم رجل الاعمال اللبناني أنطوان الراعي، بمشاركة حشد من الجالية اللبنانية والقواتيين وعائلاتهم واصدقائهم. 

وقال جعجع "يسرني اليوم أن أتوجه إليكم بهذا اللقاء الجميل، لقاء العائلة اللبنانية، سواءً بجانبها القواتي أو عبر الأحزاب الصديقة والشخصيات الحاضرة والدبلوماسيين. بدايةً، أود أن أرحب بشكل خاص بأصدقائنا السعوديين الحاضرين معنا اليوم".

وشدد جعجع على أن "هذا اليوم يحمل معنيين للعيد: الأول هو العيد بذاته، والثاني هو التحولات التي يشهدها لبنان، خصوصاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار"، وقال: "لا شك أن الحرب التي مررنا بها كانت حدثاً جللاً ومؤثراً علينا كلبنانيين، لكنها انتهت بوقف إطلاق النار، ولم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل تبعته مجموعة ترتيبات أقرتها الحكومة اللبنانية. هذه الترتيبات من شأنها أن تخلصنا من الوضعية الشاذة التي كنا نعيشها، وتمهد لنا الطريق للوصول إلى واقع جديد إن شاء الله".

وتابع: "من جهة أخرى، يتزامن هذا العيد مع سقوط نظام استبدادي جاور لبنان لمدة خمسين عاماً، وهو نظام الأسد. وقد تحقق ذلك على أيدي السوريين الأحرار قبل ستة أيام فقط، ما أوجد وضعاً جديداً في سوريا، نأمل أن يكون حضارياً وديمقراطياً، يراعي حقوق الإنسان التي لم يكن النظام السابق يأبه بها مطلقاً".

وأوضح جعجع أنه "مع هذين الحدثين، يمكننا أن نتطلع إلى إعادة بناء لبنان الذي لطالما كان مضرب المثل. لبنان الذي كانت دبي وأبو ظبي تستلهمان منه وتسعيان لأن تصبحا مثله، وكيف كانتا تقولان إنهما ترغبان في أن تكونا كـ"بيروت". واليوم، ننظر إلى مكانة دبي وأبو ظبي، ونرى للأسف أين أصبح لبنان". وقال: "لبنان الذي كانت سنغافورة تستلهم منه وتطمح إلى أن تكون "بيروت الشرق الأدنى"، نفتقده جميعاً. فلا حياة لنا أو وجود من دون هذا الوطن. واليوم، بات لدينا فرصة حقيقية للبدء في إعادة بنائه. لكن ذلك يتطلب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما يجب. وعلى الحكومة الحالية، على رغم كونها حكومة تصريف أعمال، تقع مسؤولية كبيرة في هذا الصدد. أما نحن، كالتكتل الأكبر في مجلس النواب، فلن نتوانى عن متابعة تنفيذ هذا الاتفاق".

وعن الوضع الجديد في سوريا، أكد جعجع أن "وجود نظام آخر يتيح لنا الاطمئنان إلى أن حدودنا الشمالية والشرقية ستصبح أكثر انضباطاً مع مرور الوقت، وبالتالي، سنرتاح من عبء التدخلات التي كانت تأتي من نظام الأسد في لبنان".

وختم جعجع: "أتمنى أن تأخذوا ندائي بعين الاعتبار، وأن تعتبروا العيد الحقيقي هو يوم نعود جميعاً إلى لبنان ونعكف على بناء هذه البنية الجديدة التي طالما حلمنا بها. أعاد الله هذه المناسبة عليكم وأنتم بألف خير وسلامة، ونأمل أن نلتقي قريباً في لبنان. عيد ميلاد مجيد، وكل عام وأنتم بخير".
جعجع يدعو المغتربين اللبنانيين للعودة إلى وطنهم

محليات

سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

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