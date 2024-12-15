"طز بالممانعة وطز بالمحور".. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)

للدجاجلة والممانعجية لما بدك تقص ما تقص كلمتين وتطبل فيهم انه عم يشتمنا ..
عشان مصداقيتكم بس..
هذا المقطع كاملا ..
شاهدوا عن من كنت اتحدث واذا بدك تحط حالك مع النظام الاسدي المجرم براحتك . .
و بالمناسبة كلمة طز معناها الملح وكانت تقال للمفلس الذي لا يملك شيئاً ومعناها بالعامية… pic.twitter.com/PFClWcL4X8
— الشيخ حسن مرعب (@imammoraib) December 14, 2024
للدجاجلة والممانعجية لما بدك تقص ما تقص كلمتين وتطبل فيهم انه عم يشتمنا ..
عشان مصداقيتكم بس..
هذا المقطع كاملا ..
شاهدوا عن من كنت اتحدث واذا بدك تحط حالك مع النظام الاسدي المجرم براحتك . .
و بالمناسبة كلمة طز معناها الملح وكانت تقال للمفلس الذي لا يملك شيئاً ومعناها بالعامية… pic.twitter.com/PFClWcL4X8
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
أعلن وزير الاشغال العامة علي حميه عبر منصة "أكس": "عبور طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط @MEAAIRLIBAN الاجواء السورية إلى مختلف المطارات العراقية ودول عربية اخرى بشكل عادي بعد التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومطار دمشق من قبل المديرية العامة للطيران المدني".