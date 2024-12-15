"طز بالممانعة وطز بالمحور".. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)

للدجاجلة والممانعجية لما بدك تقص ما تقص كلمتين وتطبل فيهم انه عم يشتمنا ..

عشان مصداقيتكم بس..

هذا المقطع كاملا ..

شاهدوا عن من كنت اتحدث واذا بدك تحط حالك مع النظام الاسدي المجرم براحتك . .

و بالمناسبة كلمة طز معناها الملح وكانت تقال للمفلس الذي لا يملك شيئاً ومعناها بالعامية… pic.twitter.com/PFClWcL4X8