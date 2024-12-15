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محليات

"طز بالممانعة وطز بالمحور".. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)

2024-12-15 | 01:07
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&quot;طز بالممانعة وطز بالمحور&quot;.. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)
"طز بالممانعة وطز بالمحور".. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)

شن الشيخ حسن مرعب هجوماً عنيفاً على النظام السوري السابق مشدداً على ان هذا النظام "كان حارساً " عند العدو الاسرائيلي ، وقال: "هؤلا الدجالون الذين إدعوا نصرة فلسطين لم ينصروها"

"طز بالممانعة وطز بالمحور".. الشيخ حسن مرعب ينفجر غضباً (فيديو)

محليات

حسن مرعب

سوريا

فلسطين

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