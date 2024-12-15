فيديو من نفق المطار لوزير الاشغال علي حمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن "يكون الطقس غداً الإثنين غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق . تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية".