فيديو من نفق المطار لوزير الاشغال علي حمية

تم صيانة واستبدال شبكة إنارة نفقي الكوكودي - خلدة بالاتجاهين بيروت والجنوب والتي تعرضت للتكسير جراء عبور الشاحنات التي لا تحترم معايير الارتفاع للحمولة. pic.twitter.com/10mIEdoidA
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 15, 2024
تم صيانة واستبدال شبكة إنارة نفقي الكوكودي - خلدة بالاتجاهين بيروت والجنوب والتي تعرضت للتكسير جراء عبور الشاحنات التي لا تحترم معايير الارتفاع للحمولة. pic.twitter.com/10mIEdoidA
بالفيديو - إضاءة شجرة الميلاد في جديدة مرجعيون
علّق الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "ولى زمن المليشيات المسلحة في لبنان، وحديث البعض عن مسميات "المقاومة وسلاحها"، واستمراريتها قد بات منتهي الصلاحية".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن "يكون الطقس غداً الإثنين غائم جزئياً الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق . تكون الرياح ناشطة احيانا ويتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية".