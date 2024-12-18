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محليات

نصار يزور الراعي قريباً حاملاً إيجابية بشأن كنيستين تركيتين في قبرص

2024-12-18 | 14:39
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نصار يزور الراعي قريباً حاملاً إيجابية بشأن كنيستين تركيتين في قبرص
نصار يزور الراعي قريباً حاملاً إيجابية بشأن كنيستين تركيتين في قبرص

على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتركيا راهناً، عقد لقاء جانبي ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني المهندس وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.

وبناء على طلب الرئيس ميقاتي، وضع ملف الكنيستين المارونيتين في قبرص الشمالية، اسوماتوس وايا مارينا المحتلتين من الجيش التركي على طاولة البحث، بحيث طلب ميقاتي اخلاء الجيش التركي، من الكنيستين وبالتالي السماح للموارنة بالعودة لمنازلهم وممتلكاتهم ؛وقد لاقى طلب ميقاتي ايحابية تركية اذ 
وعد وزير الدفاع كما الرئيس اردوغان باخذ هذا الموضوع بالاعتبار  واعطائه اولوية.

وعليه،طلب ميقاتي من نصار زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار سارة بطرس الراعي فور عودته للبنان ووضعه باجواء الاجتماع.
نصار يزور الراعي قريباً حاملاً إيجابية بشأن كنيستين تركيتين في قبرص

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