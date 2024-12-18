نصار يزور الراعي قريباً حاملاً إيجابية بشأن كنيستين تركيتين في قبرص

على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتركيا راهناً، عقد لقاء جانبي ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني المهندس وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.

