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محليات

بيان صادر عن بلدية بني حيّان في قضاء مرجعيون.. ماذا في تفاصيله؟

2024-12-19 | 07:11
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بيان صادر عن بلدية بني حيّان في قضاء مرجعيون.. ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن بلدية بني حيّان في قضاء مرجعيون.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن بلدية بني حيّان – قضاء مرجعيون البيان التالي:

"يكرّر العدو الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان خرقاً للقرار 1701برًا وبحرًا وجواً غير آبه بالمجتمع الدولي الذي ساهم بشكل فعّال في وضع آلية تنفيذ القرار على منطقة جنوب الليطاني .
اننا في بلدية بني حيّان نناشد الحكومة اللبنانية وجيشنا الوطني الذي نثق به والمجتمع الدولي والهيئة المولجة مراقبة تنفيذ مضمون القرار 1701 ونناشد الجميع العمل الفوري علي إجبار العدو الاسرائيلي على الخروج والانسحاب من بلدتنا بني حيّان الذي  يُمعن  منذ صباح يوم الأربعاء 18/12/2024 ولا يزال بتدمير منازل البلدة وأماكن العبادة فيها وتجريف البنية التحتية دون رادع."

أضاف البيان: "كما نناشد جيشنا الوطني والصليب الأحمر اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العمل سريعاً على إنقاذ حياة امرأة مسنّة مريضة لا تزال موجودة في القرية وتتعرّض للضغوط الجسدية والنفسيّة علماً بأن الإتصال قد انقطع بها منذ بعد ظهر يوم الأربعاء  18/12/2024".
بيان صادر عن بلدية بني حيّان في قضاء مرجعيون.. ماذا في تفاصيله؟

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