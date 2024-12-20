بالصور - من موقع اغتيال السيد.. انتشال 3 جثث وبحث عن آخرين

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A post shared by المديرية العامة للدفاع المدني (@lebanesecivildefense)
A post shared by المديرية العامة للدفاع المدني (@lebanesecivildefense)
دخل الملف الرئاسي عطلة الأعياد وسط الحديث عن تعديل دستوري لإيصال جوزيف عون للرئاسة، فهل يتم التعديل وما دور الثنائي الشيعي؟
أطل العميل المتقاعد في جهاز الموساد "غابرييل" وهو اسم مستعار على شبكة "سي بي أس" الأميركية، ليكشف أن "التحضير لعملية البيجرز في لبنان بدأ عام 2022". وقال إن "الموساد علم قبل سنتين بأن حزب الله كان يشتري أجهزة النداء من شركة "غولد أبولو" في تايوان، فبدأ حينها بالتخطيط".