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محليات

بالصور - من موقع اغتيال السيد.. انتشال 3 جثث وبحث عن آخرين

2024-12-20 | 08:36
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بالصور - من موقع اغتيال السيد.. انتشال 3 جثث وبحث عن آخرين
بالصور - من موقع اغتيال السيد.. انتشال 3 جثث وبحث عن آخرين

أعلن الدفاع المدني أن: "بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، توجه عناصر الدفاع المدني صباح اليوم إلى منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية للبحث عن ٧ مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي".

وأضاف في بيان أن العناصر تمكنوا من انتشال جثامين 3 شهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستُجرى فحوصات الـDNA للتحقق من هوية الشهداء.

وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل حتى يتم العثور على جميع المفقودين.

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محليات

الدفاع المدني

حارة حريك

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