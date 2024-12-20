بالصور - من موقع اغتيال السيد.. انتشال 3 جثث وبحث عن آخرين

أعلن الدفاع المدني أن: "بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، توجه عناصر الدفاع المدني صباح اليوم إلى منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية للبحث عن ٧ مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي".



وأضاف في بيان أن العناصر تمكنوا من انتشال جثامين 3 شهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى بيروت الحكومي حيث ستُجرى فحوصات الـDNA للتحقق من هوية الشهداء.



وتستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل حتى يتم العثور على جميع المفقودين.