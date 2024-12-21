دولة عربية فاعلة تضع "فيتو" على اسمين لرئاسة الجمهورية.. إليكم أسرار الصحف!

نداء الوطنتضع دولة عربية فاعلة “فيتو” على اسمين لرئاسة الجمهورية أحدهما مدني والثاني عسكري متقاعد.بعد إعلان رئيس الحكومة السابق تمام سلام انسحابه من السباق إلى رئاسة الحكومة، أُعيد خلط الأوراق بالنسبة إلى الترشيحات للرئاسة الثالثة.توقفت مصادر معنية بالملف الرئاسي عند قول العماد جوزيف عون “لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحمي لبنان”، ورأت فيه رسالة إلى جهة حزبية فاعلة.اللواءتخطت مشكلة إعادة النازحين اللبنانيين إلى العراق بعض الإشكالات اللوجستية إلى المشكلات المالية، مما جعل الدولة تتدخل للمساهمة في حمل الأعباء!قطعت دولة كبرى الطريق على دولة أوروبية منافسة، في ما خصَّ مشاريع نقل الطاقة، بعد سقوط النظام السابق في سوريا.