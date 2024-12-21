الجمهورية: "في الإستحقاق الرئاسي.. بري يُغلّب التفاؤل"

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية، أن "أجواء عين التينة، لا تبدو مسلّمة بانسداد الأفق الرئاسي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يغلّب التفاؤل على ما يضخ في الأجواء الداخلية من سلبية وتشاؤم، ويقارب جلسة 9 كانون الثاني كما وصفها مثمرة"، ويعتبر أنّ "أبواب التوافق ليست مغلقة، وفرصة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة، فأمامنا أكثر من اسبوعين، وفي الإمكان حسم الامور خلال هذه الفترة في الاتجاه الذي يتوق اليه البلد".