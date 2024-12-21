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محليات

الجمهورية: "في الإستحقاق الرئاسي.. بري يُغلّب التفاؤل"

2024-12-21 | 01:49
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الجمهورية: &quot;في الإستحقاق الرئاسي.. بري يُغلّب التفاؤل&quot;
الجمهورية: "في الإستحقاق الرئاسي.. بري يُغلّب التفاؤل"

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية، أن "أجواء عين التينة، لا تبدو مسلّمة بانسداد الأفق الرئاسي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يغلّب التفاؤل على ما يضخ في الأجواء الداخلية من سلبية وتشاؤم، ويقارب جلسة 9 كانون الثاني كما وصفها مثمرة"، ويعتبر أنّ "أبواب التوافق ليست مغلقة، وفرصة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة، فأمامنا أكثر من اسبوعين، وفي الإمكان حسم الامور خلال هذه الفترة في الاتجاه الذي يتوق اليه البلد".

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ "فترة الـ18 يوماً الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني تشكّل ما يعتبره الرئيس بري امتحاناً لكل الاطراف للانخراط في شراكة سياسية واسعة لإتمام الاستحقاق الرئاسي في تلك الجلسة، وقد لا نحتاج للاتفاق على هذا الأمر سوى ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، والشرط الاساس لذلك، هو أن تتوفر الإرادة الصادقة من قبل الجميع لتحصين البلد في هذه الظروف، وإعادة الانتظام لمؤسساته الدستورية وحياته السياسية، ومن هنا فإنّ الجلسة في موعدها المحدّد، والرئيس بري قدّم التزاماً ثابتاً بعقد جلسات ودورات متتالية حتى انتخاب الرئيس".
 
 

 
الجمهورية: "في الإستحقاق الرئاسي.. بري يُغلّب التفاؤل"

محليات

صحيفة الجمهورية

عين التينة

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