بعد دهسه عنصراً من قوى الأمن في بيروت .. بيان لعائلة خليل سبليني

واكدت العائلة "بأنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الاعلام، فإن خليل غير مطلوب بأي جرم سابق وهو موجود في لبنان منذ فترة ليست بعيدة، وقد أتى لاكمال دراسته الجامعية. وقد قام هو بتسليم نفسه للقوى الامنية."

واملت العائلة من وسائل الاعلام "توخي الدقة ومراعاة مشاعر أهله وليأخذ القانون مجراه بعيدا عن الفرضيات والسرديات غير الواقعية."