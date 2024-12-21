بعد دهسه عنصراً من قوى الأمن في بيروت .. بيان لعائلة خليل سبليني
أصدرت عائلة خليل سبليني الذي دهس عنصر قوى الامن اليوم في وسط بيروت بياناً جاء فيه: "نحن عائلة الشاب خليل سبليني نقر بأننا تحت سقف القانون والمحاسبة، ونؤكد بان ما حصل اليوم ما هو إلا فعل طائش، وما حصل هو ارتباك من قبل خليل والدهس حصل عن عدم قصد وليس فيه اي سوء نية."
واكدت العائلة "بأنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الاعلام، فإن خليل غير مطلوب بأي جرم سابق وهو موجود في لبنان منذ فترة ليست بعيدة، وقد أتى لاكمال دراسته الجامعية. وقد قام هو بتسليم نفسه للقوى الامنية."
واملت العائلة من وسائل الاعلام "توخي الدقة ومراعاة مشاعر أهله وليأخذ القانون مجراه بعيدا عن الفرضيات والسرديات غير الواقعية."