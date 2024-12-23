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محليات

ميقاتي من الخيام: ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته

2024-12-23 | 05:38
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ميقاتي من الخيام: ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته
ميقاتي من الخيام: ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته

جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، في بلدة الخيام، وهي المحطة الاخيرة في جولة رئيس الحكومة في القطاع الشرقي من الجنوب.

واطلع رئيس الحكومة على حجم الدمار الهائل في البلدة بفعل العدوان الاسرائيلي .
وقال ميقاتي في ختام الجولة: نشعر بألمٍ كبير لهذا الدمار الحاصل في الجنوب وهناك أمل بالجيش ومعنوياته. علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة التي تم تشكيلها  لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراهُ هنا ومن ثم أيضاً حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل بها الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية. هذه أمورٌ أساسية من أجل أن يكون الجيش حاضراً للقيام بمهامه كاملة.
واضاف: التدابير المتعلقة  بالقرار 1701 ستأخذُ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية فرنسية. طلبت اجتماعاً يوم غد في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش  للقيام بواجباته.
وقال: التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش  بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار،  وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
وتابع ميقاتي : أصرّ على حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أيُّ مبرر لوجود أي احتلال اسرائيلي على أرضنا. الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها مُلتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به، وأقولُ لمن يُشكّك تفاءلوا بالخير تجدوه.
واضاف: الدمار في بلدة الخيام يؤلم القلب وهناك دمار كبيرٌ جداً وحتما ستكون هناك خطة لإعادة الإعمار وندرس هذا الموضوع ضمن السرعة والشفافية الكاملة لتنفيذه. كذلك، نسعى مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يُشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني.
ميقاتي من الخيام: ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته

محليات

ميقاتي

جنوب لبنان

جوزيف عون

الجيش اللبناني

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