بيان توضيحي من الأمن العام بعد الدعوى

بعدما تقدم المواطن "عبد القادر هشام رافعي" بشكوى إلى النيابة العامة العسكرية ضد 3 عناصر من الأمن العام اللبناني "مجهولي الهوية" عند نقطة المصنع ليل الأحد. وأفاد في شكواه أن العناصر الثلاثة دعوه للعودة إلى "الدواعش" في سوريا، ثم قاموا بضربه وسحله واحتجازه، قبل أن يطلقوا سراحه مع تعليق "كف الدولة ما بأثر".



أعلن الأمن العام في بيانٍ توضيحي، أن معبر المصنع شهد ضغطًا كبيرًا يوم الأحد لعبور أكثر من 4000 لبناني إضافة إلى المواطنين السوريين باتجاه سوريا.

وأكد الأمن العام أنه رغم غياب عناصر الأمن السوري في معبر جديدة يابوس، تم تسهيل حركة عبور المسافرين بكل يسر، مما يبرز عودة السياحة إلى سوريا.