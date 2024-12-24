إجتماع للجنة تطبيق إتفاق وقف النار في السراي.. وهذا ما شدد عليه ميقاتي

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا بعد ظهر اليوم ضم قائد الجيش العماد جوزيف واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب وضمت رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

خلال الاجتماع طلب رئيس الحكومة وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها، وقال:"ان لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا امر غير مقبول".

كما شدد على" ان جولته في الجنوب امس اظهرت مدى الحاجة الى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة الى قراهم"، داعيا اللجنة" الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات".

ومن المقرر ان تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش البحث في المسائل المطروحة على ان تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.