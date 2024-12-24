الدفاع المدني: انتشال جثامين 3 شهداء في الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، انه، "في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقا حي الجلاحية ببلدة الخيام