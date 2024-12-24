وزير التربية: لتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات

إعتبر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ان المدارس والمؤسسات التربوية هي صروح للعلم ولخدمة المجتمع ، ولا يجوز ان تتعرض للأضرار ولردود الفعل والتشفي تحت أي حجة ، ومهما بلغت الخلافات في الرأي .