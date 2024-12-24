مولوي يتابع عملية رفع الانقاض والانقاذ في المبنى المنهار في الميناء - طرابلس

كما اجرى اتصالاً بالقائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الانقاذ بالسرعة اللازمة،

وأعطى مولوي تعليماته الى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح بالتوجه فورا الى موقع المبنى المنهار والإشراف المباشر على عملية رفع الانقاض وانقاذ العنصرين المفقودين.