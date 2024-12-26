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محليات

بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

2024-12-26 | 01:32
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بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير
بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

سجل صباح اليوم توغل لقوة مدرعة اسرائيلية مؤلفة من دبابات ميركافا في وادي الحجير ، وقد عمد خلالها جنود جيش الإحتلال الى اطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه الاحراج المحيطة، وفق ما أفاد مراسل الجديد.

وكانت قوات الاحتلال دخلت بشكل مفاجئ احياء بلدة القنطرة الجنوبية ، حيث اضطر الاهالي الى النزوح الى بلدة الغندورية. 
ويأتي التوغل المعادي ضمن مسلسل الخروقات المتواصل لاتفاق وقف اطلاق النار.
 
بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

محليات

الإحتلال

وادي الحجير

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