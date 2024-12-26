بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

سجل صباح اليوم توغل لقوة مدرعة اسرائيلية مؤلفة من دبابات ميركافا في وادي الحجير ، وقد عمد خلالها جنود جيش الإحتلال الى اطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه الاحراج المحيطة، وفق ما أفاد مراسل الجديد.