بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
فريق الجديد جال في ساحة إدلب حيث استطلع آراء أبناء المنطقة
أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب إتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد اعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية.