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محليات

الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب

2024-12-26 | 04:52
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الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب
الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان ان "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية."

واضاف البيان: "في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 26 / 12 / 2024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب

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اول حادثة من نوعها.. اصابة جندي لبناني باشتباك مع الجانب السوري

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا - راشيا عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وقد اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".

08:44

اول حادثة من نوعها.. اصابة جندي لبناني باشتباك مع الجانب السوري

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا - راشيا عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وقد اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".

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