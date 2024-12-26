الجيش: توغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان ان "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية."