الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

هذه آخر المعطيات بشأن "سبليني" الذي دهس الشرطي في بيروت

2024-12-26 | 13:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هذه آخر المعطيات بشأن &quot;سبليني&quot; الذي دهس الشرطي في بيروت
هذه آخر المعطيات بشأن "سبليني" الذي دهس الشرطي في بيروت

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت.

ونسب القاضي الحجار في ورقة الطلب التي أعدها اليوم إلى سبليني، أنه "أقدم قصدا في 21 كانون الأول الحالي في شارع أحمد شوقي، على محاولة قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي جورج أنطون أبو جودة، من عناصر مفرزة سير بيروت، أثناء قيامه بعمله، عبر رفض طلبه منه التوقف على جانب الطريق وصدمه والانطلاق بسرعة في سيارته من نوع مرسيدس، مما أدى إلى سحب المؤهل أبو جودة إلى سقف السيارة لمسافة قبل سقوطه على الأرض، بفعل استمرار المدعى عليه بالمناورة في سيارته، مما أدى إلى إصابة المؤهل أبو جودة بإصابات جسدية استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي العلاج، وإلى حصول أضرار في عتاده العسكري".

واعتبر القاضي الحجار في ادعائه أن "أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة ٥٤٩ الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، معطوفة على المادة ٢٠١ من والمادة ٧٣٣ عقوبات و٣٤٤ من القانون رقم ٢٤٣/٢٠١٢". 

وأحاله موقوفا على قاضي التحقيق العسكري طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
هذه آخر المعطيات بشأن "سبليني" الذي دهس الشرطي في بيروت

محليات

لبنان

قوى الأمن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منخفض جويّ يصل لبنان من اليونان... أمطار وثلوج وعواصف رعدية
بالفيديو- توغل إسرائيلي في وادي الحجير

اقرأ ايضا في محليات

بظروف غامضة.. مقتل عنصر في شرطة بلدية بيروت!
14:18

بظروف غامضة.. مقتل عنصر في شرطة بلدية بيروت!

نعى المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ حسن مرعب، الشاب أنيس ميقاتي، الشرطي في بلدية بيروت، وكتب عبر منصة إكس:

14:18

بظروف غامضة.. مقتل عنصر في شرطة بلدية بيروت!

نعى المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ حسن مرعب، الشاب أنيس ميقاتي، الشرطي في بلدية بيروت، وكتب عبر منصة إكس:

الجيش الإسرائيلي ينسحب من حوض اليرموك ويعود إلى الجولان
13:34

الجيش الإسرائيلي ينسحب من حوض اليرموك ويعود إلى الجولان

انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل، وبعد ذلك عادت قوات الأمم المتحدة الى مواقعهاـ بحسب "روسيا اليوم".

13:34

الجيش الإسرائيلي ينسحب من حوض اليرموك ويعود إلى الجولان

انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل، وبعد ذلك عادت قوات الأمم المتحدة الى مواقعهاـ بحسب "روسيا اليوم".

الدراجات النارية في الشويفات ليلاً.. قف حاجز
12:37

الدراجات النارية في الشويفات ليلاً.. قف حاجز


لا يزال قرار بلدية مدينة الشويفات بمنع تجول الدراجات النارية ساري المفعول عقب نحو 4 اشهر على اصداره من قبل المجلس البلدي. وفي التفاصيل فإن هذا القرار يشمل أصحاب الدراجات النارية ودراجات التوصيل المجاني (delivery)، بين الساعة الـ 10 مساءً و الـ 6 صباحاً، ولا يمكن التجول في هذا الوقت إلا بموجب تصريح من قبل البلدية.

12:37

الدراجات النارية في الشويفات ليلاً.. قف حاجز


لا يزال قرار بلدية مدينة الشويفات بمنع تجول الدراجات النارية ساري المفعول عقب نحو 4 اشهر على اصداره من قبل المجلس البلدي. وفي التفاصيل فإن هذا القرار يشمل أصحاب الدراجات النارية ودراجات التوصيل المجاني (delivery)، بين الساعة الـ 10 مساءً و الـ 6 صباحاً، ولا يمكن التجول في هذا الوقت إلا بموجب تصريح من قبل البلدية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024